【K社韓文小百科】韓娛圈現在流行「南半球的美」，其實15年前的銅像就已經先穿上了～

據說，這是「南半球」的美。

最近名為「underboob」的時尚席捲韓國娛樂圈，即穿短上衣，不穿內衣，大膽露出胸部下部線條的風格，也被稱作「露南半球Look」，已經有多位前衛大膽的女明星嘗試過了。 K-POP界不容忽視的性感代表-泫雅一直以敢穿著稱，有著完美身材的她自然能夠完美消化「underboob」裝，白色緊身襯衣緊貼上身，露出渾圓的胸部線條，熱辣又性感。



BLACKPINK Jennie似乎一到國外就變得更敢穿了，這件紅色格紋短款緊身上衣烘托出她的玲瓏曲線，只露出一點點胸部線條，反而大面積裸露的腹肌更吸引人的目光。 ALL PINK LOOK也讓Jennie看起來像極了真人芭比。



《魷魚遊戲》「女郎」鄭好娟，模特出身的她參加活動時以一身LV摸胸裙登場，胸部做了鏤空設計。 因為鄭好娟本身就很瘦，因此即使是中空Look，也絲毫沒有過重的情色感覺。



2NE1的孔敏智也嘗試了Underboob Look，只是能夠看出她不夠大膽，裡面搭了一件黑色打底.



女歌手BIBI的這件「露南半球裝」第一眼看上去很保守，實則更大膽，像是在胸部位置剪了一刀，正好露出胸部的半圓，這種若有若無的感覺才是最火辣的。



新人女團LE SSERAFIM的金采源也走在了潮流的尖端，白色外套內搭短上衣，配上黑裙子和墨鏡，大走復古性感路線。



有著天使面孔和魔鬼身材的韓藝瑟也是會穿敢穿的代表，螢光色短上衣配牛仔褲，不僅勾勒出曲線，還顯腿長。



不知道這樣的熱辣風格不知道會不會變潮流新趨勢，在韓國民眾當中也流行起來，一半民眾覺得「很時髦」的同時另一半則認為「太羞恥了」。不過，從著名朝鮮畫家申潤福（1758-1814）創作的《美人圖》中可以看出，「Underboob Look」也古代朝鮮也流行過一段時期，韓服的上衣越來越短，甚至能看到裡面所穿的內搭，一度被指是「妖服」。而韓國忠南大學裡有一座名為「摩擦」的銅像更是明確展示了「Underboob Look」。





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