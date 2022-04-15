[有雷]《單戀原聲帶》結局太美！一句手寫「請長長久久陪在我身邊」令劇中的甜度飆到最高點♥（EP4完）

[有雷]《單戀原聲帶》結局太美！一句手寫「請長長久久陪在我身邊」令劇中的甜度飆到最高點♥（EP4完）

韓劇   2022年4月15日   星期五08:30   Erin   1

(封面圖源:Disney+)

[有雷]《單戀原聲帶》僅有短短四集長度，簡單的劇情卻演出了男女之間面對友情與愛情的抉擇，如同觀眾們所期待，這對認識了20年的好朋友終於更進一步，除了工作上達成了自己的理想，更在情感上找到了寄託。

以下為防雷線

《單戀原聲帶》為了難得的工作機會必須出國兩年的攝影師韓宣宇（朴炯植飾），雖然在離開前準備向老友李恩秀（韓韶禧飾）告白，但卻錯過了時機，恩秀在送宣宇離開後，卻像自己八年前送他去當兵時一樣在原地痛哭。一年過去了，恩秀總會把自己的日常與宣宇分享，但兩人的互動卻不像以往熱絡。
(圖源:Disney+)

恩秀在工作上大躍進，晉升為實力派作詞家，也實現了當時自己設定的目標，就是為宣宇最愛的歌手寫歌。她最想跟宣宇分享這個消息，卻也只能透過文字訊息等待他的回應。製作人再度向恩秀告白，不過恩秀也委婉地拒絕了。她也在家中發現了宣宇留下的娃娃，包包裡藏著一條項鍊與一封信，寫著「希望未來的每一天都有妳一起」。
(圖源:Disney+)

恩秀一直等待著宣宇的聯繫，終於在街上花店前巧遇了他，原來宣宇工作告一段落暫時先回國，想給恩秀一個驚喜所以沒有提前告訴她。而宣宇回國也在工作室忙碌著，甚至還有一名女後輩助理，對宣宇很有好感總是主動告白。恩秀想要表達自己的心意，但宣宇卻用多年前恩秀曾說過的話來回應，「想要永遠當朋友不分開，就不應該交往」讓恩秀又把告白吞了回去。
(圖源:Disney+)

恩秀騎著腳踏車想起了宣宇，終於鼓起勇氣告白自己的心意。她告訴宣宇8年前送他去軍隊那晚，其實自己大哭了一場，原本以為只是沒了平時作伴的好友，但沒想到心中的那一份酸楚，其實就是愛。她後悔沒能早點發現，卻讓宣宇8年來總是看著她的側臉與背影，獨自承受這份單戀的痛苦。最後一句歌詞她希望宣宇幫她完成，而宣宇聽完了告白，在筆記本上寫下「長長久久地待在我身邊吧，我愛妳」，兩人終於跨越了友情的界線成為真正的戀人。
(圖源:Disney+)

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