[電影推薦]《為人民服務》延宇振尺度最大演出！從禁忌關係發展的愛戀卻刻骨銘心

[提及劇情]由中國禁書原著改編而成的電影《為人民服務》，描述一位能力優秀又正直的軍人，被選為師團長官邸的伙房兵，主要工作就是服務師團長以及夫人。不過在師團長出差的一個月內，已婚的他卻與夫人之間的關係越來越深，驚險的關係該如何避免被揭穿？

《為人民服務》未上映前就已話題不斷，出道多年作品多多的延宇振（韓方已正名為延玗臻），本次挑戰最大尺度的情慾戲碼，表現也的確讓人驚艷。平時延宇振一向給大家暖男的形象，這次更是飾演一位剛正不阿的軍人申武光，在軍隊為了能升遷光榮回鄉，於是各方面都盡全力表現優異，自然也被師團長看上選為自家官邸的伙房專任兵。



雖然片中有許多十九禁的片段，不過在兩人的內心情感轉折上其實呈現得相當細膩。當申武光強力抵擋夫人的誘惑，而被指導官下令去職時，他緊張得連眼淚都瞬間滑落，後來終於讀懂了夫人想要被撲倒的心情，也頓時想起了家鄉的老婆對他那種嫌惡的表情，讓他下定決心拋開顧慮，只聽夫人的話。原來師團長夫人是初嘗禁果，而也漸漸沉迷於這檔事，兩人也完全活在自己的世界中，雖然也會作著某天被逮到的惡夢，不過申武光早已盤算好自己往後在軍中的發展。



師團長更是相當壓抑並注重形象的人物，雖然是軍中的英雄人物，但因為自己無法滿足夫人在性方面的需求，而在家中姿態非常低。有一場戲他出差完畢回到家中，帶了很多禮物，卻在一踏進門時因為踩到了玻璃碎片，而立刻差遣隨行人員離開。家中被砸得一團亂，師團長竟然只是默默蹲著收拾，夫人則是站在二樓由上往下用睥睨的眼神望著他。即使發現夫人懷孕了，被戴了綠帽的師團長也只能對著自己的勳章開槍發洩，完全沒有向申武光或夫人發火，由此可見師團長在人前風光，在人後卻相當悲哀。



在那樣的年代背景，主席語綠以及語主席相關的物品都是非常珍貴的存在，兩人甚至刻意毀損，來證明自己有決心為愛犯下滔天大罪，加上申武光的迷戀竟然「見牌如見人」，看到寫著「為人民服務」的木牌就像看見了夫人，不管走到哪裡都帶在身邊，片中表現這一類情感的方式較為誇大，也意外讓觀眾們感到相當有趣。



由禁忌的關係而逐漸發展出的戀情，夫人與申武光漸漸了解對方的過去，即使兩人心中都是第一次感受到澎湃的情感，但依舊是不可能有結果的。雖然事隔十多年，兩人其實並沒有忘記過對方，或許始終不願打擾對方的生活，但當一方找來時，再度死灰復燃，劇終也暗示著美麗的結局。



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