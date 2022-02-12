交往僅5個月火速決定結婚！T-ara芝妍「準老公」黃載均在兩檔綜藝早有暗示！

男方近期出演綜藝《我獨自生活》《做家務的男人們》，暗自感謝芝妍帶來的旺夫運呢~

T-ara芝妍和棒球選手黃載均都在各自IG發佈手寫信，選擇在男方賽季開始之前宣佈婚訊。 去年經過熟人介紹認識相戀，婚期定在今年冬季。 居麗、恩靜、孝敏、楊知元、金世正、林娜榮、盧弘喆、Kisum、周覓、裴允靜、車賢勝等紛紛留言祝賀。



消息讓粉絲震驚之餘，黃載均近期在綜藝《我獨自生活》、《做家務的男人》的愛意表現也成為焦點。 他在去年12月出演《我獨自生活》時，在車內跟唱T-ara的歌曲《Time To Love》、《TIKI TAKA》還了解舞蹈亮點動作。 網友們感慨現在回想起來，當時以為他只是T-ara粉絲，想不到其實已在交往。



단순히 티아라 팬이신줄 알았는데,,,,,

지연이랑 연애하고 있었네....? pic.twitter.com/LjmRPayzDF — 김그대 (@Like_JIYEON_E) February 10, 2022

他在今年1月出演KBS2《做家務的男人們2》時，同席的棒球選手前輩問他有沒有想結婚的「藝人理想型」，他回答道：「沒有理想型，現在的女朋友最喜歡，現在交往了4個月」，名草有主自然不好回答理想型問題，吐露有女友令大家吃驚。 前輩還提及黃載均這麼看來是在交往後，獲得賽事冠軍的，黃載均也表示確實「在艱難時期，女朋友真的幫了很多」。



前輩猜測他今年冬天應該就能結婚，居然說中了，黃載均默默點頭，表示自己35歲確實到該結婚的年齡了。 如今交往5個月之際迅速定下婚約。

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