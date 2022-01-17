[有片]徐玄&李濬榮調教系漫改電影《解禁男女》前導預告片及海報公開，辦公室「五花大綁」2月11日火辣上線！

《解禁男女》是Netflix即將推出的SM題材的愛情喜劇電影，預告片裡「菜鳥支配者」與「老手臣服者」的辦公室戀情令人心跳瘋狂加速！

《解禁男女》改編自網路漫畫《Moral Sense（모럴센스）》，講的是一切完美但有著獨特性癖的男主智厚，與得知他秘密的公司同事智宥心驚膽戰的「性癖尊重羅曼史」。 由《六年之癢》《按讚情人》導演朴玄真（音）執導。

今日公開的海報裡，智宥將細細的高跟鞋搭在智厚肩頭，智厚手中捧著項圈，臉上露出虔誠和期待的神色。 雖然智厚在公司是代理級別、智宥只是職員，但當智宥得知他的性癖後，上下關係發生了逆轉。



預告片裡，「菜鳥支配者智宥」在辦公室用紫色絲帶層層綁住「老手臣服者智厚」，前者下達無法拒絕的命令，後者被絲帶束縛著進行服從，讓人超級好奇電影要如何呈現他們獨特的浪漫關係：



智宥是宣傳組的得力員工，講話直接、工作能力強，因為誤收到「神秘快遞」而得知了智厚與眾不同的性癖。 少女時代成員徐玄轉型演員後在《你好德古拉》《私生活》《時間》等電視劇中多次擔任主角，令人期待她首次出演電影主角的表現。



智厚是受到所有女職員青睞的宣傳組代理，除了絕對不想被人發現的秘密之外堪稱一切完美。 飾演智厚的李濬榮在《D.P：逃兵追緝令》《千萬別跟那個男人交往》《成為你的夜晚》中展現出截然不同的形象，這次在《解禁男女》將散發可愛的狗狗魅力。



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