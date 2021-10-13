鄭有美&李善均將合作恐怖電影《睡眠》飾演夫妻：丈夫出現異常行為，妻子探尋背後秘密

鄭有美在金泰勇導演的《Wonderland》之後時隔2年接拍新電影，將在片中和李善均飾演夫妻，計畫明年初開拍！

今日據電影界人士透露，鄭有美和李善均已經確定出演電影《睡眠》，正在協調細節事項。 《睡眠》是一部恐怖電影，妻子發現丈夫從某天開始一旦入睡就會做出奇怪的行為，並逐漸發現了其中的秘密......

鄭有美飾演的妻子「秀珍」在發現丈夫奇怪行為的秘密后，為了解決這一問題做出了巨大的努力，是推進劇情的主要人物。 鄭有美上一次拍電影還是金泰勇導演、上映時間未定的《Wonderland》，目前在拍攝JTBC電視劇《直到天亮》，殺青之後就會開始拍攝《睡眠》。



（圖源：《82年生的金智英》劇照）



（圖源：Netflix《非常校護檔案》劇照）

李善均飾演秀珍的丈夫「賢秀」，是一個度過了很長的無名時期、終於開始逐漸受到關注的演員。 據悉李善均接下這部戲是因為對劇本和鄭有美很有信心。 李善均是目前韓國最忙的演員之一：和薛景求合作的電影《King Maker》、和李荷妮合作的黑色喜劇《Killing Romance》、和朱智勛拍攝的怪獸災難片《Silence》都在等待上映，和金知雲導演合作的漫改劇《Dr.Brain》也已拍攝完畢，正在拍攝新片《幸福的國度》，之後就會投入《睡眠 》的拍攝。



（圖源：tvN《我的大叔》劇照）

同時，這部電影也是兩位演員在洪尚秀導演的《疊疊山中》、《玉熙的電影》、《我們善熙》之後第一次合作商業片。

《睡眠》的劇本結合了《鬼店》（另譯：閃靈）的恐怖驚悚元素和韓國神秘學的類型性，導演是憑藉《拜託》等作品在獨立電影界已經備受關注的劉在善（音），擔任製作的是《人狼》、《收屍人》的製片商Lewis Pictures，計畫確定主要角色的演員之後於明年初開拍。

（封面圖源：TVDaily，Facebook@hodunu）

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