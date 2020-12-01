韓國年輕人這麼有錢嗎？20代未婚青年平均保有資產超1.1億

韓國產業銀行最近公開了《普通人金融生活第三次報告》，20代年輕人們的資產保有額令人震驚。

《普通人金融生活第三次報告》以全韓國20歲~64歲經濟活動者10000人為調研對象，收集了大數據。 其中最引人關注的就是20代未婚青年保有資產額，為1億1561萬圓（韓幣，下同）。



1248名20代未婚調查對象平均月收入為262萬，但保有資產卻有1億之多。 保有資產包括金融資產2709萬、不動產7317萬、其他1539萬、負債餘額（剩額）907萬。 整體和2018年第二次報告相比，高出了1929萬（2018年未9632萬）。20代未婚青年平均月收入262萬，其中有120萬用於消費，103萬用於儲蓄，13萬用於負債支出。 而120萬元的生活費里約32萬是居住費用，也是開支中最大的一部份。



20代未婚就擁有超1億的資產？ 數字是不是很驚人？ 但實際上這只是平均值而已，若5人中1人收入為1000萬，其餘4人月收入為250萬的話，按照平均值來看也有400萬/人，其實真正算下來有4人都未達到平均收入，偏高的平均值全由一人拉高。

韓國是一個收入兩極分化的國家，因此我們也需要帶著辯證的眼光去對待這個「平均值」。那麼，在韓國要成為一名「富人」，最低要擁有多少資產呢？根據統計顯示，需要最少持有39億資產才能被叫「富人」。

「圖：統計廳、NATE PHOTOS」

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