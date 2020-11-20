BTS防彈少年團只是去拍了一次照而已！原本就出名的這家店更火了，成為ARMY最新打卡聖地

防彈少年團2021年的Season's Greeting剛剛出爐，熱血ARMY們就在其中找到了可追星的「蛛絲馬跡」，真的是太細心了。

這次的Season's Greeting主打復古風，7名成員穿上復古Look，仿彿坐上了時光機，穿越回了上個世紀。 在流淌著時間印記的街邊小巷和商鋪裡用最復古的POSE拍出了最時髦的氛圍。



JIMIN和柾國亮相的場景中能夠看到背景全貌，這是一家一看就開了很久的老餐廳，紅磚綠招牌，典型的韓國1990年代的風格，於是這裡也就成了ARMY們的最新打卡聖地。





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位於首爾忠武路的「全州家」是一家老式烤肉店，最出名的當屬烤冷凍五花肉，鐵盤上墊上白色的烤紙，一定要在五花肉未解凍時就放上去烤，這樣既不損失肉汁，又能防止烤紙烤糊，配上爽脆的黃豆芽、綠豆油油的韭菜，最適合逐漸變冷的冬天了，吃上一口烤得油滋滋的五花肉是多麼幸福的一件事情啊。



烤肉吃完了，一定要用韓式炒飯來結尾啊，這才是韓式烤肉的最正確吃法，鐵盤上留著剛剛烤過的五花肉的肉汁和油脂，用來炒飯最是美味，最後撒上靈魂紫菜碎，香噴噴的炒飯就完成了。



ARMY們，準備好踏上新的巡禮之旅了嗎？ 不是ARMY也沒關係啊，「全州家」也是出了名的烤肉店，物美價廉，性價比超高，喜歡烤肉的你一定不要錯過哦。

地址：首爾中區忠武路11街18-8



「圖：BIGHIT、IG@mootn.go、@coo.queen」

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