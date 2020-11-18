大家都無法離解《PRODUCE 48》最後一集畫面！發表第12名時...實際上存在著兩位出道組成員

《PRODUCE系列》一共製作4季，該系列的安俊英PD因被揭發參與造假而被起訴，從那時起粉絲和觀眾們就希望能夠公開真實名次。

今日，法院也公開了因造假而被淘汰的受害練習生名單，4季總共有12人（金秀賢、徐惠璘、成賢宇、姜東昊、李佳恩、韓初媛、

。（相關新聞：「PD101」系列因假票而被無辜淘汰的練習生名單公開！李佳恩、李鎭赫本來都能出道）



《PRODUCE 48》的最後一集畫面又被網友們找了出來，發表第12位是四進一的場面，實際上存在著兩位在出道組的成員（5位：李佳恩、6位：韓初媛）。因為第12位沒有叫到自己名字忍住哭泣的17歲韓初媛＆排名一直很穩定的李佳恩。



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這讓不少網友也表示：「誰來把被偷走的人生還給她們」、「真的要哭了，不是用錢補償就結束的事」、「太心疼了，人生被改變」、「當時看直播都跟著哭了」、「初媛真的很棒，一路逆襲也非常有實力」、「李佳恩當時掉出去，就覺得很離譜」、「造假進了團，現在還在活動中呢」、「這個機會永遠回不來」等等。



李佳恩在去年7月與Pledis娛樂的合約到期不續約，7月她與High娛樂簽約，出演網路劇《今天也很和平的中古「國家」》。



韓初媛去年8月與CUBE娛樂簽訂了專屬合約（藝人約），當時CUBE相關人士也透露：「出道具體內容還無法告知，希望大家能夠諒解。」而韓初媛後來也參與電影《霸凌者們》（譯）的演出。





（圖：Mnet、High娛樂、CUBE）

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