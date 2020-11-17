韓國63大廈都市怪談被證明是真的！！神秘頂樓從未對外開放過

作為韓國曾經的第一高樓63大廈，是本地人和遊客絕對不容錯過的經典旅遊景點之一，只是大家知道嗎，關於63大廈，流傳著一個神秘的都市怪談。

63大廈於1985年竣工，建成后的3年裡都是除了北美之外的全球最高建築，35年後的今天也依舊是首爾的地標物，因高達249米，站在高層可以俯瞰首爾全景，因此吸引了不少市民前來，大家也都誤認為63大廈的頂樓有展望台，然而頂樓的用處完全不是用來觀賞風景的。



2000年左右，當時網路不發達，「63大廈頂樓有軍事設備」的怪談如同陰謀論一樣散播開來，有人說國防部在頂樓派駐了防空部隊，有人說自己在首爾都心高樓頂層工作，聽起來非常的神秘。 因網路還沒有現在這般發達，不少「怪談」都被當成了陰謀論或是流言蜚語，大家聽完也就是一笑了之，從未相信過。 但事實上這些所謂的「怪談」都是真的！！！！站在63大廈的頂樓能夠將首爾都心一覽無餘，當緊急狀況發生時可以第一時間發現，因此軍方就在頂樓安置了軍事裝備，24小時警戒。 而事實上一般市民也從未有機會到過63大廈的頂樓，因為那裡禁止非相關人員出入。



其實在韓國，包括63大廈在內，共有26處商住兩用複合大廈、高層酒店和居民住宅被定為「防空協助區域」，而首爾市內200米以上的所有高層建築物的頂樓都需要和國防部商議，要麼設置軍事設施，要麼擺放國防部要求的設施等。 而63大廈則因為過於出名，「喪失」了軍事作用，原來放在頂樓的軍事設備都搬去其他大樓了。

「素材：DISPATCH、圖：NATE PHOTOS」

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