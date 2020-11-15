如果本命把你送的禮物轉送他人，你最多能容忍到哪個等級！

明星們經常會收到粉絲送的禮物，對作為粉絲的你來說，你會介意對方把你的禮物轉送給其他人嗎?

前幾日，因為電視劇《回到18歲》而人氣行進中的李到晛突然被網友扒出不僅有女友，還把粉絲送的禮物轉送給女友，氣得一大波粉絲站出來表示再也不應援、捐錢。 李道晛方面火速澄清，稱自己並沒有女友，禮物也沒有送人，只是聚會時拍的照片而已。



事情過後韓網上就掀起了討論，自己送給明星的禮物，如果他要轉送，能夠容忍到什麼程度。

1. 禮物是送給他一個人的，絕對不能夠轉送

2. 轉送給家人還是可以的

3. 既然送給他了，不管他是送朋友還是戀人，都是他的決定

從韓國網友們的踴躍發言來看，大部份人都都選擇「1」，一部份覺得轉送家人的話是可接受的，僅有一小部份人認為是「3」。選擇「1」的網友還回復選擇選擇「3」的網友說：「你試想一下你的朋友把你送他的禮物轉送給別人，對方還在IG上炫耀，就問你會不會覺得噁心」。 其實，年輕明星的大部份粉絲都是「女友粉」，會把本命當做「男友」來看待，她們真的不希望本命把注意力放在某個特定的人身上。

「圖：NATE PHOTOS」

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