老師才排第二！韓國小學生最想成爲的職業TOP5，比起收入多少更在乎成就感！

近年來興起的YouTuber也只拿下第三名而已，那小學生心中的一位是哪個職業呢？

每個人求學階段應該都遇過被問「以後長大想做什麼職業？」，雖然學業很重要，但是未來選擇的目標也很重要，而韓國教育部2019年透過小學教育現狀調查，總結出小學生夢想中的職業前五大～

5.廚師

近年來料理節目越來越盛行，更是捧紅不少廚師，包含白種元、李連福、崔賢錫等，所以廚師這個職業也隨之高漲，獲得專業的廚師執照就成了小學生首要的目標。

4.醫生

醫生一直都是許多人小時候的夢想職業，因為收入穩定又是一份相當有意義的工作，不過想成為醫生的門檻也比較高，必須研讀許多知識，以及通過國家考試，才能成為一位真正的醫生！

3.YouTuber

這幾年最火紅的職業莫過於YouTuber了，不管是在YouTube、IG等等的原創者，都是非常受到歡迎的，而且門檻較低，入門也相對容易，因此成為小學生夢想中的第三名。

2.教師

除了醫生之外，最多人認為老師也是相當具有意義的職業，但是近幾年的生育率每況日下，所以需要的教師也越來越少，也成為了競爭越來越激烈的職業！

1.運動員

第一名意外是由「運動員」這個職業拿下，普遍小學生都認為，作為運動員如果獲得好成績，就能名利雙收，成為大眾所追捧的名人，像是孫興慜或是柳賢振等等～

(圖片或影片來源：IG@crazypenne、tvN、IG@earlyboysd、IG@sanghwazz)

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