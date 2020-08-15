【K社韓文小百科】這句好用！《雖然是精神病但沒關係》文尚泰的耍賴名言

遇到不想聽的大道理、無理的要求時，最適合把這一句搬出來用啦！
上周劇終的電視劇《雖然是精神病但沒關係》裡，徐睿知要求金秀賢兄弟倆搬出城堡，金秀賢問哥哥應該怎麼辦，哥哥先是提議三個人一起走，被否定後，思考半天吐出兩個字：「배째(Bae Jjae)！」
原來배째是一個縮寫，整句話是：내 배가 짤려도 그건 안 하겠다(Nae baega jjallyeodo geugeon an hagetda)！直接翻譯過來有點血腥，即是：「把我肚子割開我也不要做！」其實就是表示「打死我也不肯、你能拿我怎麼樣」，類似於中文里的「要錢沒有，要命一條」。
1分37秒哥哥對文英說：“배째！不管啦！”真的好可愛XD
배째在英文里對應的就是「sue me」，有點賤兮兮：「告我啊? 隨便你~」
這個句式的由來據說是韓國古典小說《兔子傳》，故事中龍王要取兔子的肝治病，兔子被抓到龍宮後聲稱自己把肝保管在其他地方了，虛張聲勢地說：「哎呦，給你啦！割開我的肚子吧，裡邊除了大便什麼都沒有！」
1997年韓國陷入金融危機時，很多企業還不上外債，反而要求借更多債，理由是：「如果我們公司完蛋了，韓國經濟也會完蛋，到時候國際金融市場都會危險，你們看著辦吧！」美國媒體將韓國公司的這一現象叫做「BJR症候群」，也就是배째라的首字母。
用法舉例（*語氣強烈注意）：
-학교 가기 싫어! 배째!(Hakgyo gagi sireo! bae Jjae!)
-不想上學！不管了啦！
-그래서 어쩌라고? 배째!（Geuraeseo eojjeorago! bae Jjae!)
-所以你想怎樣? 要錢沒有，要命一條！
（圖源：《雖然是精神病但沒關係》等）
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