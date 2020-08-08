【K社韓文小百科】吃自助餐的禮儀！全都拿走不顧他人VS少拿多次，引爆韓網熱議
生活 2020年8月8日 星期六09:07 Rui
韓網上一則「自助餐禮儀」的帖子掀起了討論熱潮。
自助餐相信大家都吃過，但是在吃自助餐的時候卻有著一些問題，某些行為非常讓人討厭。 一位韓國網友就在theqoo上發出了「自助餐禮儀」的帖子，引來廣大網友的關注。 這位PO主說明了事情的來龍去脈，自己去了一家自助餐廳，中午12點開始營業，一位女顧客叫來男朋友一起拿壽司，盤子裡只留下2塊，其餘的都被兩人裝走了，滿滿2大盤，看得餐廳工作人員震驚都很。
討論就此展開，吃自助餐時候到底要不要照顧其他客人呢? 不管其他人一次性全部都拿走VS每次拿一點，多拿幾次！有網友就說：「大家給一樣的錢，憑什麼你都拿走」、「又不是在家裡，總要考慮其他人吧」、「每次拿一點是基本禮儀吧，可以多拿幾次啊，又不限制次數」。 當然也有不少網友給出了反對意見，稱：「我自己的錢，想怎麼吃怎麼吃」、「哪怕一塊都不剩下也沒關係吧，餐廳又不是不補」等。
大家怎麼看?
「圖：theqoo」
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