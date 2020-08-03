韓國男演員都要感謝老祖宗？真的應驗了那句「髮型醜毀所有」
明星 2020年8月3日 星期一08:43 Rui
一組「韓國男演員都要好好謝謝老祖宗」的照片在韓網熱傳，點進去看了之後真的笑岔氣了。
原來都是髮型的原因啊。 中國歷史上的元朝流行這種「地中海式」禿頭+髮髻的樣式，古裝扮相確實不那麼帥氣，好在古裝劇很少拍元朝時期，男演員們也算躲過了一劫。
然而，清朝劇卻是中國最愛拍的年代。 當時的半禿頭+長辮子也很考驗男演員的顏值，不少敬業的演員真的為此剃光頭。如果頂著半禿頭都是帥的，那說明他的顏值是真的高！！
日本也是一樣，武家標誌性的髮髻-月代頭。 多少日本帥哥演員都經不起月代頭的考驗啊。
在看看韓國，古裝戲裡的男人髮髻都是一樣，把頭髮結成髮髻在頭頂，兩班貴族、富家子弟還會戴上一頂身份象徵的高紗帽，配上絲帶、珠寶裝飾，顯得很是精緻。
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「圖：perfect issue」
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留言/評論
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秀賢一直是我心目中韓國古代君王扮相最帥氣的男演員❤️ 擁月forever😌
1小時前