【K社韓文小百科】這才叫炫富！SSAK3和孔劉都有做出正向又搞笑的榜樣XD
生活 2020年8月1日 星期六11:00 Sani
又一個來自英語的單詞在韓國融入日常生活了！
플렉스一詞來自英文flex，原本是「活動、舒展」之意，在90年代美國Hip-Hop文化中，很多rapper用flex表達「炫耀財富、成功」的含義，受到這一影響，韓國的年輕人們也將這一單詞融入了自己的語彙中。
一些青少年受到炫富文化的影響，兼職賺錢買名牌並PO到SNS上進行炫耀，留言：「오늘도 플렉스했다（今天也flex了）」、「플렉스 인증（flex認證）」。
而最近，人氣超高的混聲企劃組合SSAK3宣佈將全部收入捐給需要幫助的弱勢團體，引來一片好評，有網友評論說：「이것이야 정로 진정한 플렉스（這才是真正的flex）！」
而孔劉在出演《李東旭想要Talk》時也曾被要求「分別以謙虛和flex的方式」回答問題：「為什麼大家都喜歡孔劉? 」謙虛版的孔劉說謹慎地說：「也許因為我對待作品很認真吧。 」然後轉換成flex版，翹起二郎腿、手臂搭在沙發上，表情也flex了起來：「當然是因為我長得帥啊！人家都說，衣服是靠孔劉才好看！」把李東旭和觀眾都逗得大笑不止XD。
（圖源：《李東旭想要Talk》，IG@hangout_with_yoo）
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