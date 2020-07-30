31冰淇淋第二家概念店於HIVE漢南開幕：咖啡X冰淇淋X藝術空間的結合！
生活 2020年7月30日 星期四09:15 Chrissy
韓國梨泰院附近的漢南洞，比起吵雜的梨泰院，漢南洞更加靜謐與充滿藝術氣息，這家Baskin Robbins HIVE漢南就位在這樣的地方。
7月9日開幕的Baskin Robbins HIVE漢南，店內有著特別版咖啡、茶與12款有機冰淇淋可以享用，不同於一般的Baskin Robbins，是一間挑戰你的視覺與味覺的甜品店。
另外在清潭洞Baskin Robbins也開設了另外一家店鋪，店內有著100種口味的冰淇淋，你可以打造專屬於你的冰淇淋喔。
喜愛吃Baskin Robbins的你，不妨下次可以來看看這兩家，不同的31冰淇淋。
店舖資訊：
Baskin Robbins Signature Instagram
Baskin Robbins HIVE漢南
地址: 용산구 독서당로 93
Baskin Robbins BROWN
地址: 강남구 도산대로 327
照片來源: baskinrobbins_signature Instagram
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