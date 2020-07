【有片】李昇基的炸裂高音,全程高燃!韓網民:綜藝界請把他還給歌壇 據說是最近韓國愛豆們最常聽到的話:「別喝酒別抽煙,每天和粉絲交流一次,表情要親切......」 【KSD評分】由韓星網讀者評分:《便利店新星》連續四週第一位了! 好難選!「超美但無趣vs超醜但有趣」韓藝瑟的解讀讓人豁然開朗XD 韓國肺炎疫情有減緩的趨勢:明日開始職棒首次開放觀眾入場! 【熱門韓劇《雖然是精神病但沒關係》不能錯過兩大原因】

由於新冠肺炎疫關係,許多大型活動、賽事都禁止觀眾入場,昨天(24日)韓國政府決定,從7月26日(明天)開始,將逐步開放觀眾進場觀看棒球、足球比賽。

第一場將由26日舉行的職棒開始,開放場地最大容納人數的百分之十入場,也僅有LG雙子 vs 斗山熊、樂天巨人 vs 培證英雄、NC恐龍 vs KT巫師、SK飛龍 vs 韓華鷹,四場賽事開放觀眾入場。



而足球比賽將維持無觀眾到7月份,下個月1日起,也將開放百分之十的觀眾進場看球。



所有賽事將採線上購票,不開放現場售票,而必須要戴著口罩才能夠入場,現場也會做好萬全的防疫準備。



