「洗完澡發現地上有蟲子在動」！韓國各地接連出現「自來水幼蟲舉報」

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不止仁川！首爾、大田、京畿道、蔚山...... 都有出現居民舉報說自來水中出現幼蟲！想想都讓人頭皮發麻啊啊啊......

最近韓國仁川市多家居民在自來水中發現幼蟲引起廣泛討論，具體可以看這裡：自來水濾芯中驚現幼蟲！仁川市逾百戶居民舉報，3.6萬家受影響

本月19日和21日，首爾市中區和陽川區接連有居民舉報稱，洗澡後在浴室地面上發現約1cm長的活體幼蟲，分別是紅色和黑色。





20日晚，首爾市銅雀區某公寓居民洗澡后在浴缸裡發現長3~4cm的紅色幼蟲，描述其「長得像蚯蚓」。 該居民通過首爾市民怨app進行了舉報，但尚未收到聯絡。



此前據KBS電視台19日報導，首爾市永登浦區某住宅區也有居民舉報稱：「從接好的自來水中盛水出來時，發現了1cm長的紅色物體。 」報道中可以看到該「物體」仍在活動。



同一天，京畿道坡州市雲井新都市某公寓居民也舉報稱在洗臉台發現幼蟲。



此外，釜山市、京畿道始興市也接獲了多起關於幼蟲的舉報，而仁川市的舉報中已經有149件發現疑似幼蟲的物體。

首爾市上水道事業本部對中區該住戶的相關配水設備進行檢查後未發現幼蟲，認為很可能是從其他渠道進入室內。釜山市上水道本部長表示：「之前都沒有問題，最近因為仁川自來水出問題，大家才特別留意並舉報。」

然而，環境部近日對各地凈水設施進行緊急檢查時，在仁川市富平區凈水廠的活性炭過濾池深處採集到13隻疑似死亡搖蚊幼蟲的有機體，仁川市西區公村凈水廠等6個凈水廠中都發現了幼蟲；此外，仁川以外地區的活性炭池表層也有發現幼蟲。

目前推定，活性炭池就是仁川自來水搖蚊幼蟲的繁殖場所，在這裡孵化的幼蟲沒能被過濾掉，直接通過凈水廠和配水池流到了居民家裡。



此外，大田市本月20日也有住戶舉報稱在廚房流理台發現幼蟲，京畿道安養市和蔚山廣域市也出現關於幼蟲的舉報。 不過經上水道本部檢查，大田發現的是白斑蛾蚋的幼蟲，與仁川發現的自來水搖蚊幼蟲不同，更可能是從流理台底部鑽上來的;其他舉報中的幼蟲也多是來自清洗蔬菜或建築物外部，與自來水無關。

環境部表示已經對發生問題的凈水廠採取措施，殘留在配水管道中的幼蟲則只能等待它們隨流水排出。

令人不放心的自來水在居民中引起很大不安，尤其是養育子女的家庭，對飲用和洗澡用水感到十分焦慮。



（圖源：naver）

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