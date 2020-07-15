【N號房事件跟進】第6名嫌疑人面孔公開！29歲男性南經邑，曾为「博士房」共犯
生活 2020年7月15日 星期三12:31 Sani
今日，韓國警方公開了「N號房事件」中曾協助「博士房」趙主彬犯案的另一名嫌犯——南慶邑（音）的長相等個人資訊。
本月13日，首爾地方警察廳身份公開委員會經討論認定：「嫌犯是博士房運營者趙主彬的共犯，曾積极參與以女性為對象的犯罪，案情重大。 」
本次公開的嫌犯名叫南慶邑，29歲，是「博士房」的付費會員，被懷疑曾協助引誘受害者、製作性榨取物，並模仿趙主彬的犯罪行為，對其他受害人進行威脅。
今日上午，南慶邑離開首爾鍾路警察署前往檢察院，上車前有記者問其是否承認嫌疑，南慶邑點頭說「承認」，又問「對被害者有什麼想說的」，南慶邑說「對不起」，此外對其在「博士房」的作為、犯案動機、與趙主彬的關係等均保持沉默。
警方認為：「人證物證充分、再犯可能性較高，雖然可能傷害到嫌犯的人權、給其家人等帶去傷害，但考慮到國民的知情權、預防同類犯罪再次發生等公共利益，決定公開嫌疑人的姓名、年齡和長相。 」
至此，「N號房」事件已經公開了6名嫌疑人，分別是趙主彬、姜勛、李元昊、文亨旭、安勝進和南慶邑，目前後兩人被拘留，前4人均被拘留起訴。
（圖源：Naver）
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