《那個男人的記憶法》即將完結，金東旭&文佳煐真的是我2020年追過最甜最搭的CP了～！ 出道僅21個月就已出演3部大熱劇，99年生的金東希太會選劇本了吧！ IU&BTS SUGA、臉紅的思春期&EXO伯賢，這兩首歷代級合作曲你都聽過了嗎？ 韓劇《夫妻的世界》離婚後兒子俊英心路歷程的變化... Tyler Rasch透露最初出演《非首腦會談》的原因，意外令人心酸！ 這設計真的超貼心！在韓國用手機叫車可另加「司機靜點」與「開慢點」新服務～ 相戀5年沒有吵過一次架的夫婦！曹政奭和Gummy完全是娛樂圈楷模呀~ 《夫妻的世界》除了有夫妻的出軌和報復，還有朋友間的出賣背叛、名媛間的假仁假義...... 在等韓劇《喜歡的話請響鈴》第二季推出嗎？在等的時先重溫一下漫畫！ 【K社韓文小百科】母親節、父親節，在韓國都是合為一體的「父母節」！ 【投稿】《機智醫生生活》李翊晙、安政源、凃材學意外的共通點：他們都曾是「搖滾芭比」！ 將可愛細胞擬人化？韓國人氣網漫《柔美的細胞小將》確定翻拍成韓劇！

不要忘了對養育自己的人表達感恩哦！

在韓國，每年的5月8日是為了感謝父母之恩、向名表達恭敬而制定的「父母節（어버이날）」。 最初是1956年將5月8日定為「母親節（어머니날）」，後來有人提到「父親節」的概念，於是在1973年將兩者合併為「父母節」。



圖為當年的「第8屆母親節紀念大會」：



這一天，各個家庭的小孩為父母和祖父母胸前別上一支康乃馨，同時贈送禮物或帶父母出遊以表達感謝；各級行政機構也會舉辦活動，向被選為孝順子女和孝順媳婦的人頒發獎狀和獎金。 同時，這一周也被定為「敬老周（경로주간）」、5月也被命名為「家庭之月（가정의 달）」，通過拜訪敬老院、開展民俗遊戲和國樂活動等培養敬老思想。



近年來，財力允許的人也會送父母按摩椅、空氣篩檢器、淨水機等等，去年IU送給父母的禮物則非常別出心裁，是由父母以回答形式親自撰寫的「父母書」，分為「Mommy Book（마미북）」和「Daddy Book（대디북）」。



IU曾在自己的IG裡PO出父母在書中的回答，例如：「對媽媽而言，家人是什麼? 」「生活的全部。 」



在 Instagram 查看这篇帖子 이지금 (@dlwlrma) 分享的帖子 · PDT 2019 年 5月 29 日 上午 1:51

「爸爸有多麼愛我? 」「如果掉進水裡的話，我會跳進水裡撈你（爸爸不會游泳）。 」「爸爸最自豪的瞬間是什麼? 」「當別人說『聽說那個人是IU的爸爸耶』的時候。 」透過父母書了解到父母平時很少透露的內心世界，真的是很棒的禮物啊~



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（圖源：Twitter@Hampyeong1等）

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