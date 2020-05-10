【K社韓文小百科】母親節、父親節，在韓國都是合為一體的「父母節」！

不要忘了對養育自己的人表達感恩哦！
在韓國，每年的5月8日是為了感謝父母之恩、向名表達恭敬而制定的「父母節（어버이날）」。 最初是1956年將5月8日定為「母親節（어머니날）」，後來有人提到「父親節」的概念，於是在1973年將兩者合併為「父母節」。
這一天，各個家庭的小孩為父母和祖父母胸前別上一支康乃馨，同時贈送禮物或帶父母出遊以表達感謝；各級行政機構也會舉辦活動，向被選為孝順子女和孝順媳婦的人頒發獎狀和獎金。 同時，這一周也被定為「敬老周（경로주간）」、5月也被命名為「家庭之月（가정의 달）」，通過拜訪敬老院、開展民俗遊戲和國樂活動等培養敬老思想。
近年來，財力允許的人也會送父母按摩椅、空氣篩檢器、淨水機等等，去年IU送給父母的禮物則非常別出心裁，是由父母以回答形式親自撰寫的「父母書」，分為「Mommy Book（마미북）」和「Daddy Book（대디북）」。
IU曾在自己的IG裡PO出父母在書中的回答，例如：「對媽媽而言，家人是什麼? 」「生活的全部。 」
「爸爸有多麼愛我? 」「如果掉進水裡的話，我會跳進水裡撈你（爸爸不會游泳）。 」「爸爸最自豪的瞬間是什麼? 」「當別人說『聽說那個人是IU的爸爸耶』的時候。 」透過父母書了解到父母平時很少透露的內心世界，真的是很棒的禮物啊~
（圖源：Twitter@Hampyeong1等）
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