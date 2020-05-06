渣男！藥師Youtuber騙炮女粉絲傳播性病 接連3名受害者發聲！

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在媒體上一副關心大家健康的溫柔模樣，卻不做安全措施與女粉絲發生關係，傳播性病之後還逃跑！真的太渣了~

近日接連有韓國網友PO文曝光一位名為「약쿠르트 YKRT」的Youtuber，內容令人震驚。 這位Youtuber是藥師，2018年開始在個人頻道裡分享藥物和健康知識，訂閱人數24萬，上過電視節目，2月還捐贈了一批口罩和消毒液給低收入群體，媒體形象正直善良。



然而上月底網友A某PO文表示，這名藥師利用A某作為粉絲對他的好感，在知道自己有性病的情況下還不帶套多次與她發生關係，甚至在生理期也照做不誤，令她感染到終生無法治癒的性病，痛苦不已。

A某去年7月通過IG私訊聯繫到藥師，兩人第一次見面喝了酒，藥師送她回家，堅持不戴套發生了關係。 之後藥師每週都會來她家發生關係，不久後A某感到不適、去醫院檢查出「第二型單純皰疹病毒」，告訴藥師後，他的反應只是：「不是很嚴重的病毒，抱歉沒提前告訴你。 」說明他早就知道自己有病！

A某因為患病而痛苦不已，藥師卻只丟下一句「可是我不痛耶，好奇怪」就跑去請醫學院學生喝茶，第二天還參加了女性健康聚會。



A某追問兩人究竟是什麼關係，藥師含糊其辭：「希望維持像現在的關係就好...... 現在藥局和Youtube的工作非常忙，是我人生中很重要的時期，所以沒有信心談戀愛或交女朋友。 」



之後藥師向A某道歉，A某接受之後又發生了幾次關係，最終醒悟對方只把自己當炮友、沒有真心交往的念頭，不再主動聯繫藥師之後，藥師也不過問原因便就此斷了聯絡。

文章曝光之後，藥師的回應是：下架Youtube影片，IG帳號轉為私人。



本月2日，另一位受害者B某也PO文發言了。 B某表示自己與藥師一直交往到最近，一開始是聽說他不擅長料理、總是不按時吃飯，於是開玩笑說做便當帶給他，不料他立即告知自己的家庭住址。 B某因為他在媒體上的正面形象而放鬆警惕，去他家送便當之後藥師留她一起看電影，期間就動手動腳，表示「沒辦法，你太有魅力了」。 B某拒絕之後離開，過了一段時間正式開始交往，之後就出現單純皰疹的癥狀，還公開了自己看病買葯的信用卡帳單。



B某還透露，在A某曝光藥師之後她收到了藥師發來的道歉簡訊，才第一次知道這件事：「看（A某）公開的對話內容，藥師應該是知道自己有病，卻在那件事之後還和我交往。 身為藥師的人不告訴我病名，也不戴安全套，真的是無法原諒的行為。 」藥師則辯稱因為自己沒有癥狀，才沒有重視。



不料又出現第三個受害者：「他說除了馬拉松隊友沒人來過他家，居然是有女朋友的啊。 我們從今年初到本月2日都有聯絡。 A某po文時他還說都是假的。 」

對此，藥師YKRT本月4日在Youtube上PO出長文道歉，表示自己此前沒有接受過性病檢查，現在去檢查后結果是「陰道加德納菌和尿菌漿陽性，第一和二型單純皰疹病毒陰性」。



（圖源：網路）

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