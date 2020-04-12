Apink普美在直播跳了ITZY抖肩舞！結果骨頭「啪」一大聲，初瓏：「別學人家年輕孩子的舞了！」 韓國第21屆國會議員選舉事前投票 26.7%史上最高的投票率 人氣網路漫畫《再婚皇后》將拍電視劇！網友積極推薦選角，李棟旭&李多熙等被提名 【K社韓文小百科】這些追星用語請節制！「給你買餃子」「吃泡麵嗎」原是性騷擾 這位皇后太絕了！甩掉變心前夫還宣佈要再婚，《再婚皇后》讀者只求秀愛演女主 賓格瑞又出新口味牛奶啦！當蘇打雪糕「叛逃」遇到了牛奶 《夫妻的世界》金喜愛竟然53歲了？氣場碾壓小三，靠什麼維持完美體態！？

很多人在Twitter上講來講去的這幾句話，知道來源之後真的嚇一跳啊！

最近很多韓國粉絲在SNS上分享愛豆照片時會附上這樣一句話：「我給你買餃子哦（만두 사줄게）！」就像對小孩子講話一樣的語氣，仿彿已經成為新的流行語：









然而，這句話的來源其實和性犯罪有關！據2017年韓國YTN報導，某30代女教師勾引小學六年級男生（12歲）併發生關係 ，當時該教師誘導學生從家裡出來時，發給他的簡訊裡寫的就是：「我愛你，我給你買餃子，可以出來嗎? （사랑해❤만두 사줄게 나올래?）」後來該教師以強姦未成年人罪名被捕。



上個月還有粉絲在TXT的互動板上留言說：「我愛姜泰現，我要給你買餃子。 」結果泰現機智回應道：「買《Music Bank》門前賣的排骨餃子吧。 」



與此相似的一句經典性騷擾擦邊球還有：「要不要吃個泡麵再走? （라면먹고 갈래? ）」這句話來自電影《春逝》，片中李英愛邀請劉智泰到自己住處「吃泡麵」，結果煮麵時直接大喇喇問：「要不要睡一覺再走? 」後來「吃泡麵」這個梗被喜劇節目拿去用，最終定位就成了「勾引男人用語」。



所以不管再怎麼喜歡愛豆，這種打擦邊球的用語還是不太恰當哦！

（圖源：《春逝》等）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞