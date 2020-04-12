【K社韓文小百科】這些追星用語請節制！「給你買餃子」「吃泡麵嗎」原是性騷擾

很多人在Twitter上講來講去的這幾句話，知道來源之後真的嚇一跳啊！
最近很多韓國粉絲在SNS上分享愛豆照片時會附上這樣一句話：「我給你買餃子哦（만두 사줄게）！」就像對小孩子講話一樣的語氣，仿彿已經成為新的流行語：
然而，這句話的來源其實和性犯罪有關！據2017年韓國YTN報導，某30代女教師勾引小學六年級男生（12歲）併發生關係 ，當時該教師誘導學生從家裡出來時，發給他的簡訊裡寫的就是：「我愛你，我給你買餃子，可以出來嗎? （사랑해❤만두 사줄게 나올래?）」後來該教師以強姦未成年人罪名被捕。
上個月還有粉絲在TXT的互動板上留言說：「我愛姜泰現，我要給你買餃子。 」結果泰現機智回應道：「買《Music Bank》門前賣的排骨餃子吧。 」
與此相似的一句經典性騷擾擦邊球還有：「要不要吃個泡麵再走? （라면먹고 갈래? ）」這句話來自電影《春逝》，片中李英愛邀請劉智泰到自己住處「吃泡麵」，結果煮麵時直接大喇喇問：「要不要睡一覺再走? 」後來「吃泡麵」這個梗被喜劇節目拿去用，最終定位就成了「勾引男人用語」。
所以不管再怎麼喜歡愛豆，這種打擦邊球的用語還是不太恰當哦！
（圖源：《春逝》等）
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