車太鉉&李善彬主演動作喜劇《法外搜查》五人黃金團隊海報公開！ 據說少女時代這首歌是女練習生必練曲目！看完才知道暗藏玄機 快來看21歲孫藝珍的顏值！看完終於知道為什麼都叫她「孫仙」了XD

少女時代是多少少男少女的青春回憶啊。

作為K-POP界少見出道超過10年的女團，少女時代可以說是劃時代的存在。 出道13年的她們有不少經典曲目，可甜可鹽造型百變，曲風不斷創新，歌迷們喜歡的曲目可能都不同，但《再次重逢的世界》不僅是對團隊，也是對以她們為目標的女團練習生們來說意義非凡的歌曲。 據說，這是女練習生們出道前必練曲目。



到底是為什麼呢?? 因為這首歌的表演每一處都是教科書級，是一個能清晰看出舞蹈+走位+視線處理+現場實力的綜合型舞台。 《再次重逢的世界》歌舞強度頗高，這就要求練習者體力要過硬，這樣邊唱邊跳時氣息才平穩。



via GIPHY

這其中穿插著孝淵的舞蹈，太妍的高音，和潤娥的Ending，主舞、主唱和C位各司其職，一目了然。 其實不僅是出道前，不少女團出道後也Cover過這首歌。太妍飆完高音後頭也不回地準確找到自己的位置，這也說明了團隊肯定經過千百次的練習，空間感已經刻在了身體裡。



via GIPHY

歪頭的時候都要拿著邊唱邊跳，強度之大讓人咋舌。



via GIPHY

最後一期來欣賞一下最強版《再次重逢的世界》。



「圖：theqoo」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞