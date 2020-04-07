「第二N號房」涉案者最小12歲，大部份未成年！警方立案逮捕10名運營者

除了「N號房」所在的Telegram，另一個名為「Discord」的論壇里也存在大量性剝聊天室，運營者大部份未成年，最小的只有12歲！
今日，韓國京畿北部地方員警廳宣佈以違反兒童青少年性保護法、性暴力犯罪處罰法、開設賭場等嫌疑，逮捕了20代大學生A某;對IuaWvCI6 NQ==另外兩名讀高中和初中的頻道經營者B和C，則進行不拘留立案。其中12歲的嫌疑人去年犯案時還在讀小學。
另外還有7名不經營論壇頻道但也散播性剝削內容的嫌疑人，也進行了不拘留立案。還有86人有待檢舉，韓國警方正在通過國際幫助追蹤調查。
警方懷疑A某在Discord上經營名為「all XX 19禁房」的頻道裡分享他從各處收集來的兒童、青少年性剝削內容，並且散播所謂「deepfake」照片和影片，即把藝人的臉合成到淫亂內容中，同時不斷誘導他人加入某特定賭博網站，以此宣傳行為獲利，據估計贓款達到1600萬韓元。
B和C也在Discord上經營頻道，分享兒童、青少年性剝削內容。C因為滿10歲未滿14歲，屬於刑事未成年人、觸法少年，不受刑法處罰、獲得保護處分，將被送往家庭法院而非檢察院審理，最大限度的處罰是送到少年輔育院2年。
另外7人是以一對一聊天方式散播兒童、青少年性剝削內容，除了一人是50代男性以外，全部都是12~17歲未成年人。這7人持有的性剝削內容超過1萬560 0個，容量225GB，收費提供下載連結，每個影片1~3萬韓元，但沒有像「N號房」趙主賓等人一樣直接拍攝的內容。
目前警方正在刪除這些性剝削內容，並封鎖了5個相關聊天室。
因為論壇與聊天app不同、難以統計確切人數，但警方估計每個頻道可能有數千人加入。
(圖源:京畿北部員警廳)
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究