2名初中生灌醉女學生實施集體性侵！受害人媽媽青瓦台請願要求嚴懲

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「N號房事件」還未有結果，韓國又爆出另一起集體性侵案。

一位中學女生的媽媽在青瓦台請願網站發文請願，要求嚴懲集體性侵她女兒的加害者，這個請願已經有超過20萬人支援，根據出臺的「請願支援人數超過20萬政府必須回應」的政策，政府需盡快作出回應。



該位媽媽在請願網站以「告發威脅‘今天要殺了你’，灌醉我女兒並集體強姦她的未成年人」為題開通了請願，媽媽表示：「加害者們叫走了和我女兒關係比較好的男同學，逼他喊我我女兒出去，我女兒說如果自己不去的話男同學就會被打， 拜託朋友如果發生什麼事就打112，說完就出門了。 之後加害者們在自己的公寓裡對我女兒說"今天要殺了你"並給我女兒灌酒，1號加害者一點也沒喝，2號加害者只喝了少量。 1號在確認我女兒失去理智之後把男同學送回了家。 接著把我暈厥的女兒從樓梯上一路拖往沒有監控的28樓頂樓。 在此過程中，1號不僅打了我女兒的臉，還朝她吐了口水。 然後按剪刀石頭布決定順序輪姦了我女兒。 吃完飯返回之後，1號再次毆打我女兒並吐口水。 導致我女兒被診斷骨傷需治療3周，婦科傷病需治療2周。 我女兒逃跑出來後就報了警，在員警的幫助下才回到了家。 那天我女兒哭了好幾個小時，甚至試圖用刀自殘。 後來因為這件事我們一家賣掉房子搬了家，女兒也不得不轉學。 然而加害者的父母不僅雇了律師，外出旅行，還試圖統一口徑掩蓋罪行。 」

請願人最後請求對加害人處以10年以上或是無期徒刑，嚴懲未成年性犯罪者。 此外，事情發生當時仁川延壽警署對此進行了調查，並提取2名嫌疑人其中一人的DNA，校方也對兩人下達了強制轉學的處分，目前兩人已轉至其他學校就學中。

「圖：青瓦台截圖」

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