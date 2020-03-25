「N號房」始作俑者「godgod」只有20歲！去年突然隱退是為準備高考

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原以為25歲的「博士」已經很年輕，沒想到根據警方推斷，「godgod」犯案時還是一個20歲的高中生啊！

震驚韓國的「N號房」性奴事件始於一個叫「godgod」的網民，他在telegram上開闢多個聊天室、分享性剝削影片，去年2月godgod將管理許可權全部交給一個叫「watch man」的使用者後突然消失。

23日播出的MBC電臺節目《金鍾培的視線集中》中，韓國網路性暴力對應中心的徐承熙代表（音）透露稱：「根據godgod本人介紹，他現在20歲，為了高考要暫時停止活動。 godgod和博士運營的是不同聊天室，godgod的幾個聊天室裡的未成年受害者比博士聊天室的多得多。 」



watch man接替godgod聊天室一段時間，還曾宣言要接管已經被封的某淫亂物分享網站，去年9月被警方抓捕。 之後出現的「博士」現在也已經被捕，只剩godgod仍然逍遙法外。

23日，員警廳網路搜查課透露稱，慶北地方員警廳的網路搜查隊正在追蹤godgod，但仍未能確定godgod的具體身份：「網路犯罪經常使用匿名和盜用身份，即便鎖定具體IP也很有可能不是兇犯本人。 」



（圖源：網路）

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