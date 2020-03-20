【旅遊資訊】《梨泰院CLASS》「長家大排檔」取景地就在弘大！ 現實中也美翻~

《梨泰院CLASS》裡的「長家大排檔」並不是憑空CG製作哦，其實拍攝地就在弘大，是一間相當有名的餐廳！
看過JTBC電視劇《梨泰院CLASS》的朋友大概都對這間「長家大排檔」印象深刻，燈火輝煌的日式風格建築，讓人恍惚間以為踏入了《千與千尋的神隱》世界，十分奇幻：
實際上這一幕取景於弘益大學周邊商圈的知名居酒屋餐廳「만만코코로（發音：Manmankokoro）」，電視劇裡只是把招牌換成「長家」的，其他都跟現實中相差無幾耶！
Manmankokoro取韓文「滿滿」和日文「心」的發音，不僅餐點誠意滿滿，日式外觀和鋪滿櫻花的天花板也早已讓它成為韓國人的IG打卡聖地，自2010年在金海開了第一家店之後，截至2018年已經在韓國全國鋪開25家連鎖店。
連起泡酒都是櫻花的甜蜜粉紅色，不得不說這家店真的很會做女顧客的生意耶XD
菜品方面單價全都不超過2萬韓元，豐富美味自不必多說，分量也相當大，三個女生點一個菜就可以吃到相當滿足：
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【店家資訊】
店名：弘大Manmankokoro（홍대 만만코코로）
上班時間：24小時，全年無休
電話：02-335-0004
地址：首爾市麻浦區楊華路16街34號（서울 마포구 양화로16길 34）
如何前往：該店位於地鐵弘大入口站、合井站、上水站圍成的三角形正中間，其中距離弘大入口站稍微近一點點，從9號出口步行前往只需7分鐘。
（圖源：《梨泰院CLASS》截圖，만만코코로官網，NAVER Map等）
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