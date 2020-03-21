[RoomTour]韓藝瑟首次公開豪宅，衣帽間足足有3間！狗狗有專用的客衛~ 韓惠珍公開最有效甩肉大法！聽完之後網民們表示：那我選擇繼續胖下去XD 《屍戰朝鮮》中殿娘娘演技驚人，不愧是青龍最佳女新人！ 【K社韓文小百科】IU的暱稱原來有這麼多？！「晶醬」「小圈圈」全面大科普 網傳「折磨韓國人的方法」：吃拉麵不給泡菜，飯後不讓喝咖啡！ 《梨泰院CLASS》權娜拉的OL穿搭美到爆♥ 可甜可鹽，完全恨不起來啊！ 【KSD評分】由韓星網讀者評分：《天氣好的話》三月連續三週第一～《梨泰院CLASS》今晚大結局！

超模韓惠珍憑藉爽朗的性格和對自己下手超狠的自我管理圈粉無數，雖然身高只有177cm，在一眾模特中並不算高，但卻擁有夢幻般的身材，是無數女生羡慕的對象。

擁有S曲線的韓惠珍也時常在節目中分享自己瘦身、保持身材的各種小秘訣，這次的運動法就震驚了所有人。 出道多年的韓惠珍可以說是嘗試過所有的運動減肥法，她覺得最有用的一種甩肉大法就是爬樓梯，效果非凡，非常掉肉。

韓惠珍表示：「要想看到運動效果的話至少要爬80層樓，反復運動是最重要的。 」 聽得JUNJIN等嘉賓很是訝異，反問：「要在首爾找到80層樓的建築物也很難啊，而且灰塵有很多，可能會出現呼吸困難。 」韓惠珍聽到這裡立刻反駁兩人：「不要找藉口」。



爬樓梯其實是一項有氧運動，而有氧運動對減肥很有效果，對想要運動的人來說「就地取材」十分方便，即使周圍找不到80層樓的大廈，10層樓往返8次也行哦。得知這一方法的不少網民們也紛紛表示很想嘗試看看，不過也有很多人稱：「這是要了我的命啊，我選擇繼續胖下去」。

夏天就要到了，小夥伴們是不是要行動起來了呢？

「圖：《傻瓜的榜單》、韓惠珍IG、《GRAZIA》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞