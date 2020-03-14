BTS防彈少年團JIN請弟弟們吃飯的餐廳終於找到了！一看價格終於知道他為什麼掏黑卡了XD

BTS防彈少年團成員SUGA過生日，大哥JIN請弟弟們吃飯，一頓飯竟然吃了87萬（韓幣），到底是哪家豪華餐廳這麼貴？
防彈少年團們聚餐的餐廳很快就被網友們找出來了，是位於首爾驛三洞的「돝고기506」（豬肉廛506）。 這家烤肉店可是全韓國饕客們心中的聖地，就連吃播界「教母」李英子都曾在節目《飯Bless You》中介紹過。
「돝」是韓語「豬」的方言，而506則表示這家店的肉都要經過506個小時排酸發酵，光是聽著是不是就很好奇肉的味道呢？ 作為在中餐廳吃飯結帳超100萬，涮涮鍋要吃100人份的防彈少年團的成員們來說，87萬的烤肉真的是小意思啦，如果再加上工作人員的話，ARMY們反而會懷疑大家有沒有吃飽？？
作為烤肉界中的強者，豚肉506的價格絕對稱得上貴，一份人150g的五花肉售價竟然是17000韓幣，這個價格在別家烤肉店恐怕能點上兩人份肉了，而這還是店裡最便宜的肉，豬肉泡菜湯能賣到9000塊也是驚人了。 若是87萬全部拿來吃肉的話，也就50人份左右吧~~
不過貴自然有貴的道理，門店乾淨整潔，肉更是韓國本土國產貨，加上廚師們21天的精心排酸，使得肉質鮮美軟嫩，毫無腥味，也難怪吸引不少吃貨們前來。
地址：首爾江南區驛三路17街53西延大廈2、3樓
「圖：NAVER BLOG-고확행、BTS twitter」
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