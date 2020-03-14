韓國DAISO的踩雷商品TOP10！誰買了誰後悔～

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韓國大創（DAISO）可以說是是到韓國血拼必去的聖地之一，美妝、美食、生活用品應有盡有，各大旅遊博主甚至會開專欄給遊客們推薦必買物品。

小編今天要說的可不是大創的必買物，而是一定要繞開的10大商品，可以說是誰買誰後悔。



蚊香

別說是驅蚊了，感覺這個味道簡直就是蚊子們最喜歡的味道，招來一大群蚊子，難道我們是獻血車嗎？

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毛衣除球器

嗯～刀片是可以轉動，但也僅限於轉動，你倒是把毛球給除掉啊。

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香薰蠟燭

味道是不錯，但燃燒時有對人體有害的物質流出，只能看最好不要點。

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耳機

如果你是用來訓練自己考英語聽力時不被噪音幹擾的話，小編強烈推薦。

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不鏽鋼餐具

容易生鏽，生鏽，生鏽。

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淋浴器軟管

內芯不是金屬而是塑膠，水壓一大水也變超大。

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透明膠帶/保鮮膜

太薄了，薄到不需要剪刀就能自斷。 保鮮膜需要裹兩、三次才有用。

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真空壓縮袋

明明是真空壓縮袋，你怎麼就壓縮不了呢？

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充電器/多用途接線板

插孔太大，經常掉。

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陶瓷餐具

花紋塗料很劣質，吃進嘴裡的話....

「圖：instiz」

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