朴載範UFC現場被Brian Ortega打過程曝光：清脆「啪」聲響亮！
明星 2020年3月11日 星期三10:00 Rui
朴載範在UFC賽場上遭到美國自由搏擊手Brian Ortega掌摑一事讓韓國民眾憤怒，現場打人影片曝光又一次引爆公憤。
朴載範UFC現場被美搏擊手甩耳光！對方趁旗下搏擊手上廁所間隙施暴
YouTube上公開了一則朴載範被打錄影，只聽到一聲「啪」的聲音，哪怕背景音樂巨大依舊能聽到掌摑的聲音。周圍的人紛紛向後看去，現場騷動起來。Brian Ortega甚至囂張叫囂：「我說過要揍你」。而朴載範明顯被這突如其來的一巴掌打得有點懵。
和朴載範同行的鄭贊成事後在自己的SNS上以英文寫下當時觀看UFC比賽時的突發狀況，表示：「昨晚你坐離我跟Jay Park距離10公尺以上，2個小時中間都沒事，我以為一切都沒事，但你在我去衛生間的時候攻擊了Jay Park，他不是專業格鬥選手只是個音樂人，你打的就是一個幫忙翻譯的一般人。這根本不是男子漢的對決，你做的事情就像大人毆打小孩，你若是攻擊我，我還不會這麼憤怒！」
對於自己被打一事，朴載範回應稱：「我不會起訴擁有的比我少的人。」
「圖：YouTube、鄭贊成SNS、IG@now.kr、網絡」
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