現實裡的朴敘俊比「世路」更有錢！58億豪宅曝光～粉絲：一不小心我的婚宅曝光了XD

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朴敘俊藉《梨泰院CLASS》又火了一把，最近不少網友透露他擁有超奢華豪宅，引爆大批粉絲的關注。

梨泰院是首爾漢江以北最著名的豪宅區，電視劇裡財閥們都選擇住在這裡，房價自是普通有錢人可望而不可及的。而現實生活中朴敘俊也真的住在富人區裡。近幾年一直忙著拍戲且幾乎都是男一號的朴敘俊可謂是當代韓劇圈內最炙手可熱的男演員之一，加上各種廣告代言，身家不菲。其實早在2018年3月，他就在首爾富人區聚集地清潭洞購買了一套價值58.5億（韓幣）的豪宅。



朴敘俊購得的房子為知名房地產品牌RITZVIL CAELUM的二期，建築面積為85坪（約280.5m²），使用面積為73坪（約240.9m²），擁有3個房間，2個衛生間。據房地產商透露，2018年RITZVIL的房價可排入最貴住宅樓TOP10。



不僅如此，該樓盤的室內裝潢更是用了全球知名品牌，房主只需拎包住住即可。除了舒適的居住環境之外，社區還配備了高爾夫球練習場、門球場，甚至還有紅酒倉庫、電影院等，可以說是應有盡有。

得知這一消息的粉絲和網友紛紛評論朴敘俊，稱：「Real朴世路」、「朴社長大成功」、「我和朴敘俊的婚宅就這麼曝光了」等。

「圖：NAVER、《梨泰院CLASS》、RITZVIL CAELUM」

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