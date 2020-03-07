【K社韓文小百科】韓國爆笑中文翻譯！「安全意識記心中」不小心竟然成了19禁XD
旅遊 2020年3月7日 星期六11:16 Rui
韓國作為旅遊國家，每年都會迎來千萬遊客，因此各類商鋪裡都能看到外文，不過這些翻譯過來的文字，尤其是中文讓看得懂中文的遊客們忍俊不禁。
這家專門出售沐浴乳的「Yook Serum」的中文直接被翻譯成了「罵人精華液」，這裡明顯就是沐浴的「浴」的意思，但翻譯機就把它翻譯成了最常用的「罵人」。 不過有使用過它家沐浴乳的顧客表示它家有款沐浴乳辣皮膚，用完確實想罵髒話，因此加罵人精華液也不為過。
再來看看，什麼時候要敷面膜才能進店呢？ 「마스크」既有口罩又有「面膜」的意思啦~~
這句話真的太絕了~~明明是「安全意識記心中」，「心」這個詞硬是被翻譯機翻成了「乳房」，立刻就變成了19禁~~
超有名的SPAM午餐肉，加了午餐肉的飯團可是這家店的招牌，萬萬沒想到中文竟然是「垃圾飯團」~原來SPAM在韓語中寫作「스팸」，也有垃圾郵件的含義~~
「圖：微博、cr_logo、NATE PHOTO、KBS截圖」
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留言/評論
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卜冠中 YangHee Kim SeHwa Kim 진짜 웃겨 ㅋㅋㅋ
1小時前