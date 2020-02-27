【韓國抗擊新冠肺炎】降低醫護染病風險+提高篩查效率！ 採納全新檢測方式「不下車檢測」
生活 2020年2月27日 星期四13:25 Sani
在面對高傳染性病毒的特殊時期，這個一舉兩得的方案真的讓人忍不住點贊啊！
從本月26日開始，韓國部分城市開始施行一種新的肺炎篩查方式「Drive-through」，即在運動場等露天開闊場所建立移動診所，被檢查者開車從中通過但不下車，醫療人員在車外進行面談、體溫檢測、口鼻組織採樣，整個流程可以在10分鐘之內完成。
如果按照常規流程，每次檢查疑似患者後都要重新消毒診所，加上採樣操作，每位患者需要花費30分鐘以上時間，部分診所因人員過多甚至要等待超過6小時，存在交叉感染風險。 而使用Drive-through方式不僅大大減少了等待時間、降低感染風險，也節省了醫療人員的防護服和口罩等物資。
據悉，這一篩查方式是由韓國國立癌症中心國際癌症研究所教授奇慕蘭（音），在本月24日由國會召開的「新冠肺炎對策特別委員會專家懇談會」上首次提出的。 世宗市、高陽市、大邱市已經從26日開始採用這一方式，仁川市也宣佈從下月2日開始建立Drive-through式篩查中心，較高的執行效率受到一致好評。
就連英國BBC駐首爾記者Laura Bicker也在個人Twitter上稱讚這一方式：「大邱的優秀醫生發來這張照片，是全新的drive-through式新冠肺炎篩查設施。 好聰明的點子，好高效的實施。 」
（圖源：Twitter@bbclbicker等）
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