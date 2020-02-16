《寄生上流》火遍全球帶火這道美食！3分鐘CHAPAGURI現學現做趕快吃起來
生活 2020年2月16日 星期日11:00 Rui
《寄生上流》(上流寄生族) 橫掃全球，捧回奧斯卡最佳影片小金人之後更是成為全球影迷爭相觀看的焦點，而吃貨們卻從影片裡又看到了一道美食。
正當基宇（崔宇植 飾）一家在主人家裡恣意享受跨階級生活時突然接到了主人家的電話，一家人正在返回途中，而女主人點名要求吃「CHAPAGURI」，保姆也就是基宇的媽媽火速在雪櫃(冰箱)裡找出韓牛，翻出泡麵，很快就做出了一道美食。 這碗麵也隨著電影的火爆紅了起來。
「CHAPAGURI」用到的泡麵有兩種，一種是炸醬麵，一種是小浣熊麵，「CHAPAGURI」也是這兩種麵的縮寫，都是農心旗下的產品，於是農心就精心推出了料理秘方，還翻譯成了11種語言供全球影迷分享。 其實普通版「CHAPAGURI」非常簡單，只是將兩種麵條混在一起即可，用小浣熊麵的湯料煮面，最後撈出麵淋上炸醬麵的醬料即可，兩種麵粗細不同，口感也有略微的差異。
想要複刻《寄生上流》(上流寄生族) 裡添加了韓牛的進階版「CHAPAGURI」嗎？ 其實完全不難，將韓牛切塊炒熟，之後加入麵裡就行，趕快來學一下吧~
「圖：YouTube、IG」
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