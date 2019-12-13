韓網友在網路訂購ELSA海報...卻收到朴軫永的：「心動拆開包裹，結果收到了極大的衝擊！」
生活 2019年12月13日 星期五13:58 Yuan
後來網友聯絡了客服人員，客服也回應：真的很抱歉給您留下了陰影 XD
《Frozen 2》（冰雪奇緣2）在韓國上映後反響爆棚，除了許多品牌推出聯名商品外，韓國網友也發揮「韓飯本能」，幫ELSA＆ANNA姐妹和雪寶都開了個人粉絲站，更不斷更新見面會照片等「活動近況」等等。
（延伸閱讀：《Frozen》的Elsa也有站姐和應援！手幅、見面會照片一應俱全XD）
在最近，有韓國網友在網路分享買了ELSA海報卻收到了朴軫永海報，這位網友表示收到海報開心的要跟媽媽一起開箱，他還對媽媽說：「買了超漂亮，完全入迷了。（邊拆開）結果心動一打開海報卻是朴軫永。」兩人的表情都是？？？？
而這位網友也聯絡了客服表示：「心動拆開包裹，結果收到了極大的衝擊。到底發生什麼事...是想給我留下陰影嗎？如果是其他角色還可能是搞混了，居然是朴軫永，請確認一下吧！」後來客服也回應：「好像是與別的顧客的訂單搞混了，給您帶來不便真的很抱歉，我們已經為您申請上門回收，真的很抱歉給您留下了陰影。」
一把這件事分享到網路，不少網友也回應：「真的太好笑了」、「我笑到都流口水了」、「那個人到底為什麼麼要買啊」、「留下了陰影....哈哈哈哈哈哈」、「真的購買朴軫永海報的人也很好笑啊」、「居然有人買了誘惑照」等等。
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論