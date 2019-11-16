【有片】互相扶持、一起走過10幾年的東方神起與SUJU！東海提及過往並向允浩表示：「…當時真的很抱歉」 歌詞中暗含倫理問題！這些歌曲裡誰是第一「渣男」？ 2019年第三季度韓國時薪TOP 10兼差種類公開！ 最高的果然又是「靠臉吃飯」 【K社韓文小百科】韓網熱帖：出國旅行最想獲得那種超能力？確認過每一條，都是迫切需要的XD 《請融化我吧》明晚迎來大結局，再欣賞一次馬PD「池昌旭」的帥顏！ 《意外發現的一天》官方出品：平均187cm四位男主超有質感的畫報影片 【有片】李宰旭登時尚雜誌並拍攝問候影片！和《意外發現的一天》裡的「白經」形象差超多～ 連《因為初戀是第一次》振永都吃了：不允許你們不知道仁寺洞最火流心便便包！ 孔劉最新咖啡廣告公開！ 再次化身「桌面小精靈」帥氣又可愛 電影《啟動》預告：朴正民X丁海寅變身小混混，看馬東石如何馴服他們？ BTS防彈少年團合作款的手機殼&包包&手錶帶要來啦！19日全球同時發售 TWICE MOMO生日收到的「奇葩」禮物：哎喲，好羞澀哦～

有沒有熱愛國外旅行的小夥伴們？ 如何做才能擁有一場舒適愜意的旅行呢？

最近韓網上就出現了一個名為「國外旅行時，你想要獲得那種能力」的熱帖，小編仔細研究過之後發覺每一項都超級想擁有啊。

帖子上共標出了12中超能力，讓我們一起來看下吧！！



1. 特價指令

任何時候都能獲得超低價機票的能力，付款時絕對不會出現變貴的情況！

2. 匯率破壞王

當我需要還錢時匯率最低，用最少的錢得到最多的當地幣。



3. 幸運的天氣妖精

去到的任何一個地方都天氣晴朗，完全不需要帶雨傘。

4. 觀光地SSG

任何景點都不需要排隊，不管是博物館還是美術館都暢通無阻。

5. 地圖掃描王

只要看過地圖一眼就能深刻在腦海中，毫無差錯的抵達目的地。

6. JMT發現者

只要看一眼就能知道這家店好不好吃。

7. 賓士小哥的胃腸

擁有和韓國大胃王賓士一樣的腸胃，不管怎麼吃都不會飽不會胖。

8. 超能治癒王

不管是走一天路還是不睡覺，體力都能維持在最佳狀態。



9. 神秘的旅行字典

不管去哪裡，當地的文化和歷史都已經存在我的腦子裡了。

10. 翻譯器

可以自由使用任何一個國家的預言

11. 自拍金手

連iOS前置鏡頭都能拍出人生照片的技能，PO到IG之後點贊數爆表。

12. 叮噹（哆啦A夢）旅行箱

可以無限放入行李的旅行箱，還完全不會超重。



確認過12項超能力，確實是熱愛旅行的小編迫切需要的！

「圖：NAVER」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞