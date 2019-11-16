【K社韓文小百科】韓網熱帖：出國旅行最想獲得那種超能力？確認過每一條，都是迫切需要的XD

有沒有熱愛國外旅行的小夥伴們？ 如何做才能擁有一場舒適愜意的旅行呢？
最近韓網上就出現了一個名為「國外旅行時，你想要獲得那種能力」的熱帖，小編仔細研究過之後發覺每一項都超級想擁有啊。
1. 特價指令
任何時候都能獲得超低價機票的能力，付款時絕對不會出現變貴的情況！
2. 匯率破壞王
當我需要還錢時匯率最低，用最少的錢得到最多的當地幣。
3. 幸運的天氣妖精
去到的任何一個地方都天氣晴朗，完全不需要帶雨傘。
4. 觀光地SSG
任何景點都不需要排隊，不管是博物館還是美術館都暢通無阻。
5. 地圖掃描王
只要看過地圖一眼就能深刻在腦海中，毫無差錯的抵達目的地。
6. JMT發現者
只要看一眼就能知道這家店好不好吃。
7. 賓士小哥的胃腸
擁有和韓國大胃王賓士一樣的腸胃，不管怎麼吃都不會飽不會胖。
8. 超能治癒王
不管是走一天路還是不睡覺，體力都能維持在最佳狀態。
9. 神秘的旅行字典
不管去哪裡，當地的文化和歷史都已經存在我的腦子裡了。
10. 翻譯器
可以自由使用任何一個國家的預言
11. 自拍金手
連iOS前置鏡頭都能拍出人生照片的技能，PO到IG之後點贊數爆表。
12. 叮噹（哆啦A夢）旅行箱
可以無限放入行李的旅行箱，還完全不會超重。
確認過12項超能力，確實是熱愛旅行的小編迫切需要的！
「圖：NAVER」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究