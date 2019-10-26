現在去韓國旅行口袋裡一定要放零錢！！熱乎乎的街頭美食太勾引人了

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不知不覺中2019年已經只剩下不到3個月了，入秋後天氣逐漸冷了起來，這個時候大家務必要在口袋裡放些零錢，因為一不小心就會被那些街邊美食勾引起食欲，吃完之後會讓你瞬間變得溫暖起來滿血復活哦。

魚糕



和辣炒年糕同為韓國小吃界霸主的魚板湯，熱乎乎的湯最適合吹著冷風的秋冬了。

奶油華夫餅



畢竟夏天要露大腿，女生們不得不封印住熱量爆表的奶油華夫餅，然而到了秋冬季，寬鬆大衣上身贅肉就被隱藏著了，此時的食欲也達到了一年的巔峰時期，吃上一塊塗上滿滿朱古力醬和奶油的華夫餅，這個冬天不要太幸福哦！

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熱狗



秋冬季真的是對吃貨們最友好的季節了，哪怕嘴饞也會找到「冬天身體需要熱量」的藉口！！ 油炸至金黃的熱狗上淋上酸酸的番茄醬，即使是罪惡美食，也抵擋不住對它的熱愛。

鯽魚餅（鯛尾燒）



冬天的街頭小吃當然非鯽魚餅莫屬！ 除了最經典的紅豆味以外，現在還推出了奶油芝士、綠茶紅豆、PIZZA味等多種獵奇新口味，非常值得一嘗哦。

糖餅



冬天和甜甜的糖餅最配哦。 兩面煎至香脆金黃色的面皮裡裹著濃郁香甜的蜂蜜和芝麻、核桃仁碎，咬下去餡心就會流出，吃的時候一定要小心哦。

「圖：NAVER」

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