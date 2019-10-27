看《優雅的家》時尚精們鑽研林秀香美艷造型，吃貨們卻發現了這家小吃店

韓劇《優雅的家》由林秀香、李章宇、裴宗玉主演，誇張又狗血的劇情讓觀眾們深陷。
故事從一樁兇殺案展開，延展出爺爺變爸爸，爸爸變兄妹的劇情讓大票劇迷震驚。 如果說時尚精們最關注林秀香每集多變的富家千金造型，那麼吃貨們的目光就都集中在了這家小吃店上。
《News Patch》記者光美（金瑞書 飾）和金部長（朴哲民 飾）除了辦公室之外，最常去的地方就是一家小吃店，甚至連光美生日時都去了那裡。 而光美每次必點的美食也以超大尺寸吸引了吃貨們的視線。 金雙色長長的一根看起來很像油條，到底是什麼？ 其實是「熱情小吃店」的招牌-大王油炸魷魚了。
這根魷魚棍足足有30cm長，魷魚外層裹著一層炸得金黃的薄薄麵糊，完全鎖住了魷魚的鮮美肉汁，香而不膩，一口咬下去就能聽到「哢嚓哢嚓」的酥脆聲。
其實這家「熱情小吃店」已經不是第一次出現在電視劇裡啦，早前播出的《熱血祭司》、《檢法男女》中也有出現過，從那時起就受到了廣大食客的關注了。
除了超大尺寸的油炸魷魚之外，他家的各類辣炒年糕鍋也不容錯過，鍋里加了別處沒有的面片、鵪鶉蛋、丸子，或搭配濃郁的起司，或搭配厚厚的豬排，或搭配嫩滑的辣火雞肉，多重味道融入原本就甜辣的湯汁中，口感是說不出的多層次感。
地址：首爾東大門區旺山路264號1樓
「圖：IG、《熱血祭司》、《優雅的家》、NATE」
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