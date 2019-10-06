廣藏市場這家店靠一道生拌牛肉屹立不倒幾十年：真的好吃到炸裂！
旅遊 2019年10月6日 星期日10:00 Rui
物美價廉又好吃的首爾廣藏市場，不僅備受韓國本土民眾喜愛，也吸引了不少遊客慕名前往。
廣藏市場就如同它的名字一般，裡面藏著各種各樣的小吃，從辣魚湯到炒年糕，應有盡有。 而絕對不能不吃的一道美食就是生拌牛肉！！
市場裡藏著一條生拌牛肉街，但請小夥伴們認準這家「昌信生拌牛肉」。 「生拌牛肉」在韓國被稱為「肉膾육회」，指的就是將新鮮牛肉切成細長條，蘸著調料吃。 聽起來是不是很生猛啊？
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「昌信生拌牛肉」是首爾大名鼎鼎的肉膾老招牌，開了好幾十年，就靠著這道生拌牛肉經歷了數十年的風風雨雨。 色澤鮮紅，帶著油光的生牛肉上撒上一些白芝麻，中間放上一顆無菌蛋蛋黃，最下面一層鋪上細細的梨絲，吃的時候拌勻，淋上韓國人最愛的芝麻油和些許醬油，頓時濃濃的肉香味就撲鼻而來。
雖然是生肉，但是完全沒有任何血腥味，吃到嘴裡反而是更多的天然肉香，嚼起來也很有軟嫩細滑，完全打破了「茹毛飲血」的可怕想像，越嚼越香。 配上一碗熱乎乎的大醬湯，再沒有比這更美味的組合啦~
「圖：IG、NATE」
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