【旅遊資訊】首爾世界煙花慶典10/5舉辦！TOP 9 觀賞地點大公開！

在涼風習習的夜晚和大家一起欣賞煙花秀、驚歎於夜空中美麗的綻放，一定會留下難忘的回憶！
2019首爾世界煙花慶典將在10月1日到10月5日舉辦，不過前幾天都是展覽等其他活動，10月5日晚才是正式的煙花秀！ 不僅有韓國本土的專業煙花秀表演團隊，還有來自西班牙、加拿大的知名團隊共襄盛典。 以下為當天的時間表，即使雨天也照常舉辦：
- 13:00~19:00 市民參與Event（汝矣島漢江公園人員）
- 19:00~19:20 開幕式
- 19:20~19:35 西班牙煙花秀（Olympic Dream）
- 19:40~19:55 加拿大煙花秀（Flashback）
- 20:00~20:40 韓國煙花秀（Dreaming Moon）
- 20:40~21:30 After DJ公演 & 市民參與清潔活動
盛大的煙花秀當然要在適當的距離和位置觀賞才能最大限度感受到其魅力，小編參考韓網友推薦，總結出了以下8個最佳觀賞地點，一起來看吧！ 附上煙花燃放地點和各個觀賞地的位置示意圖，點擊可看大圖，藍色標籤是燃放地點：
1. 汝矣島漢江公園（영의도 한강공원）
2. 盤浦漢江公園（반포 한강공원）
另一個老牌觀賞聖地，請提早前往，占好自己的一席之地！
3. 元曉大橋煙花階梯（원효대교 불꽃계단）
這裡也是很熱門的觀賞地！ 是元曉大橋下方的一段壁畫階梯，同樣需要早早占座位哦！
4. 鷺得島（노들섬）
位於漢江大橋上的一個人工島，人也會相對少一點~
5. 二村漢江公園（이촌 한강공원）
6. N首爾塔瞭望台（N서울타워 전망대）
雖然稍微遠一點，但優勢是可以把首爾市內的夜景也收攬眼底！
7. 仙游島公園（선유도 공원）
8. 63大廈（63빌딩）
站在高處才會看得更清楚！ 預約63大廈裡的觀景台或餐廳，一邊用餐一邊悠閒地欣賞煙花，聽起來就很吸引人！
9. 鷺粱津（노량진）
鷺粱津一帶建築物的屋頂，位於山丘上的死六臣公園，也是優秀的隱藏地點！ 不僅近而且視野開闊，值得一試哦~
此外，如果預算充足的話，二村和汝矣島一帶的酒店也是不錯的選擇，可以在室內通過落地窗觀看，也可登上屋頂酒吧或在泳池裡欣賞，都十分愜意~
（圖源：韓華集團等）
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