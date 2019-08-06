【旅遊資訊】8號颱風襲韓！ 今晚登陸釜山，降雨量超過200mm
旅遊 2019年8月6日 星期二11:23 Sani
計畫去韓國或正在韓國的朋友要注意了！
據韓國氣象廳，第8號颱風「Francisco」將在今晚18時至21時之間登陸廣尚南道巨濟島和釜山附近的南海岸。 今日上午該颱風經過日本琉球，正在以29km的時速朝向西北方向移動。
Francisco是小型颱風，中心氣壓992hPa，最大風速72km/小時（每秒20m），強風半徑100km。 颱風路線的東側尤其將受到較大影響。
以城市位置來看，距離颱風眼最近的時刻分別是：巨濟島今晚22時，釜山今晚23時，大邱明早（7日）淩晨2時；8日開始，颱風經過束草附近離開。
今明兩天的預計降水量方面，廣尚南道海岸、江原道嶺東地區將達到200mm以上，慶尚道及江原道其他地區、忠清北道則在50~150mm範圍；首爾、京畿道、忠清南道、全羅道降雨量在10~60mm， 中部地區、全羅道西海岸、濟州島、郁陵島、獨島降雨量5~40mm。
近期在韓國尤其是東海岸的朋友們，出行一定要多加小心哦！
（圖源：韓國氣象廳）
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