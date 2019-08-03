在韓國的網友眼中：如沒吃過這3個台灣美食，就不能算是個合格的「吃貨」！

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作為國際大都市，首爾人的口味也越來越國際化，近幾年台灣人最愛的幾道美食逆襲進了韓國美食界，如果沒吃過，你就OUT了，絕對不能算是個「吃貨」。

黑糖珍珠奶茶



都知道韓國人愛喝咖啡，一條小街能開4、5家咖啡店。 不過，最近韓國刮起了珍珠奶茶風，尤其是老虎堂的黑糖珍珠奶茶最為出名，黑糖的苦甜加上珍珠的軟糯，讓韓國人深陷其中，紛紛拋棄了最愛的冰美式，投入到珍珠奶茶的懷抱。冰黑糖珍珠奶茶還會出現黑糖掛杯的現象，視覺效果超衝擊，又為它圈了一大批顏值粉~

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雞排



夜市小吃界的龍頭：雞排，貌似沒有人討厭吧。 韓國的炸雞雖然有名，卻沒有像雞排一樣薄、脆、嫩、香又多汁。 他們的炸雞除了整隻雞之外就只是雞塊，太千篇一律了，哪有比臉還大的雞排美味呢？

三明治



也許是韓國人吃多了ISSCA的三明治，現在的他們竟然對台灣最普通的三明治超感興趣，切片麵包上塗上薄薄一層煉乳，奶香十足。 洪瑞珍家的三色三明治食材簡單，味道卻莫名的好，麵包軟糯，夾心有芝士、火腿、巧克力等。

「圖：NAVER」

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