永遠的少女時代！潤娥首次擔任電影女主角...太妍害羞獻花，其他成員也到場應援！
明星 2019年7月26日 星期五13:56 Yuan
太妍獻完花給潤娥後，整個害羞跑走，臉還變紅了！太可愛啦～
少女時代成員潤娥努力挑戰歌影視三棲，2017年她曾參與電影《機密同盟》首次挑戰大螢幕。今年，潤娥終於擔任電影《極限逃生》（韓譯：《EXIT》）的女主角，與曹政奭搭擋。
近日，他們開始進行電影的宣傳，24日舉行VIP試映會，隊長太妍更衝到台前獻花為潤娥打氣，把花送到潤娥的手上後，太妍還害羞地掩著嘴小碎步跑走，非常可愛！
潤娥也透過IG公開了成員們（太妍、孝淵、SUNNY、俞利、徐玄）和李秀滿的合照，並寫下：「來為我應援加油很幸福啦！」因為國外有行程沒到場的秀英也回覆：「我也好想去啊啊！」
而少女時代在2007年出道，2017年10月，Tiffany、秀英和徐玄不再與SM娛樂續約，不過成員們依舊保持著好感情。這次又因為要為潤娥應援相聚，讓不少粉絲表示：「永遠的少女時代」、「好感動」、「姊姊們又聚在一起啦」、「真的是感情好才會一直在一起呀」等等。
（圖：推特、IG@yoona__lim、《極限逃生》）
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