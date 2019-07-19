「辣炒年糕愛好者」Super Junior圭賢說：來首爾吃這4家就夠了！

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Super Junior成員圭賢，自曝自己是個嚴重的炒年糕中毒者，平均每週要吃3次，即使在服兵役期間也不忘每週去炒年糕美食店打卡。 作為公認的辣炒年糕美食家，圭賢推薦的這幾家大家一定要去親自吃吃看。

1. COW炒年糕



在韓國搜索網站打出「圭賢」和「炒年糕」兩個關鍵字，出現頻率最高的就是這家店了。 店鋪掛著圭賢的簽名，寫著「久違的美食店」。 招牌菜是「芝士筋拉粉」，融合了韓式筋面、泡面、粉絲和年糕，紅辣辣的醬料和香濃芝士是絕配。

地址：首爾西大門區梨花女大街88-21（地鐵二號線梨大站1號出口，步行6分鐘）

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2. I LOVE 新堂洞



「I LOVE 新堂洞」處處貼著明星的簽名，足以證明這家店的火爆程度。 招牌菜是「新堂洞炒年糕」，裡面有泡面、煎餃、魚餅等配菜，也可以根據口味另加配菜。

地址：首爾中區退溪路76號50（地鐵二、六號線新堂站7號出口，步行5分鐘）

3. 鱷魚炒年糕



小店鋪隱藏在漢陽大學後方的小巷子裡，走入店裡就能看到圭賢的簽名。 人氣功能表是油炸物拌年糕，將年糕切成一口大小的小塊兒，和炸紫菜卷、炸魷魚圈拌在一起，年糕軟糯卻有嚼勁，炸紫菜卷和炸魷魚圈醬料十足又不失香脆。



地址：首爾城東區馬祖路33（地鐵二號線、五號線十裡站6號出口，步行3分鐘）

4. SUPERZIP



招牌菜是蘇子葉炒年糕，柔柔軟軟的年糕配上又辣又甜的醬料，再配上蘇子葉的清香。 切達乳酪、埃曼塔爾乳酪和帕馬森乳酪的三重芝士炒年糕，人氣也很高。

地址：首爾江南區彥州路130街14（地鐵七號線鶴洞站 1號出口，步行6分鐘）

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