《德魯納酒店》鬼神奶奶圖書館原來是在這裡拍的！首爾最大舊書店，擺設一模一樣啊
旅遊 2019年7月20日 星期六11:00 Rui
7月最火的新劇是什麼？ 一定是《德魯納酒店》啊，看膩了霸道總裁愛上傻白甜套路的小夥伴們，是適合換上這部男女主角仿佛拿錯劇本一般，女主霸道可愛，男主內向羞澀、還自帶鬼怪題材的《德魯納酒店》了！ 順便一提，女主IU的顏值絕對刷新你的新認知。
今天小編並不打算來劇透，而是來說說劇中的拍攝地。 還記的第1集中，奶奶靈魂看書學習的地方嗎？ 寬敞的房間兩側是黑色鐵柱做成了的半圓形書櫃，中空設計，一眼望去仿佛能看到知識的盡頭。
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而這裡其實就是首爾最大的舊書書店-首爾書寶庫，占地足有443坪，館裡擁有藏書12萬冊以上。 在這裡甚至還能找到1970年代的雜誌等。
寶庫的設計獨特，由一支支半圓形的書架柱構成，黑色鐵柱承載著書籍，一圈一圈蔓延下去，像是穿越時光的對話。
地址：首爾松坡區新川洞14（首爾地鐵2號線蠶室NARU站1號出口）
「圖：《德魯納酒店》、NATE」
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