人間勝利！韓網友不慎將55萬韓元現金扔進碎紙機，歷時兩個月奇跡般拼回來~

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這位網友可以去參加拼圖大賽了！ 碎成渣渣都能拼回來，這實力絕對會得冠軍吧！ 當然前提是有這樣的比賽XD

不知道大家有沒有看到過這樣一則消息，韓國一名網友今年6月2日發帖說，上班時一個不留神把裝著錢的信封錯當成是收據信封，就這麼扔進了碎紙機...... 裡頭可是有55萬現金韓幣啊！ 查了一下還有救，但是要拼回至少80%才能換成新錢。 但不幸的是，這台碎紙機功能很好，破碎後最大的紙條也只有0.5cm寬、1.5cm長，看看這一袋子碎片，不禁懷疑真的有可能拼回去嗎......



就在網友們扼腕歎息的兩個月裡，PO主日夜拼圖，居然真的把13張紙幣拼回來了！

7月11日這位網友又回來發帖，並附上了完工的照片：「這2個月，下班後和週末一有時間就拼碎片。 在肩膀上貼了膏藥，眼睛裡滴眼藥水。 女兒說要幫我結果一天就放棄了，丈夫給我買了咖啡讓我加油。 昨天終於拼好了，去銀行換回了嶄新的紙幣~人間勝利！ 」家人的反應十分真實XD

網友還說：「其實只要拼到75%就能換新幣，但我似乎拼回95%。 一直不敢問我、只給我加油的科長以為我已經放棄了，現在誇我厲害，要請我吃飯~」

以下就是網友拼回來的55萬現鈔！以碎成那麼碎的狀況而言，成品真的太完整了吧！



真是一個有志者事竟成的故事啊~所以下次可以挑戰65萬？XD（大誤）

（圖源：網路）

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