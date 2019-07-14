這是理想與現實的差距嘛？Line Friends和冰品店合作推出夏季限定款，網友：「莎莉怎麼崩壞了！」
旅遊 2019年7月14日 星期日09:13 Yuan
最近，超人氣的Line Friends和知名冰品店Tokyo Bingsu（도쿄빙수）推出夏季限定聯名冰款。
Tokyo Bingsu家的冰品是以巨型的外貌和綿綿的口感聞名（雖然韓國好像蠻多冰品都是這樣），不知道大家有沒有吃過呢？而這次合作推出的Cony是以「番茄」為基底；莎莉款則是以「芒果」為基底。
而....莎莉款除了淋滿芒果漿外，還有用巧克力做出了它的眼晴和嘴巴，但隨著冰品融化，莎莉的眼睛和嘴巴會開始位移，照片Po到網路上也引發討論，不少網友更表示：「莎莉怎麼崩壞了」、「太搞笑了」、「歪掉了呀」等等。甚至還出現了各種崩壞圖 XDD
雖然現實和理想有點差距，但因為可愛的外型也吸引了不少人去嚐鮮啦！這兩款冰品因為是夏季限定，只會販售到8月31日，如果想要試試看的人，可以到Tokyo Bingsu的各大分店或是Line Friends的旗艦店噢！
（圖：linefriends_kr、도쿄빙수）
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