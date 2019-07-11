被指Sulli第二？MAMAMOO華莎「真空」現身機場被噴，引網友大戰：自由還是尷尬

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MAMAMOO華莎這次登上了熱搜，不是因為「吃播」，而是因為沒穿內衣。

說起「No Bra不穿內衣」，最具代表性的女愛豆就是Sulli雪麗，這也是韓國網友討論的話題之一，她常常在IG上曝光自己在公開場合穿著較貼身的衣物卻未穿內衣的照片。 而華莎繼Sulli之後成為第二個引爆相同話題的愛豆。



日前華莎結束在香港的活動之後經由仁川機場返韓，被拍攝到疑似沒有穿內衣的影像，引起網友熱議。 華莎當天並沒有化妝，頭髮自然散落，戴著白色口罩，上身穿了一件白色T恤，「真空」上陣，向粉絲們熱情地打招呼。





相關錄影在網路傳播開來之後就引發了一場口舌之爭。 一邊有網友力挺華莎，留言稱讚：「謝謝，希望能夠普及，讓女性更自由。 夏天真的太熱了，穿內衣經常會捂出痱子」、「為什麼一定要強求她貼乳貼.... 這是她的自由」、「我覺得這種變化挺好的」、「要改變對No Bra的想法，我大力贊成，藝人能夠這樣做表率真的很好。 」



另一邊則是其他網友的大力討伐，稱：「我的眼睛都不知道該看哪兒」、「男生夏天不貼乳貼透過襯衣露出乳頭都讓人覺得尷尬，何況是女生」、「有點尷尬」、「看著不舒服」、「內衣不是配飾，穿內衣是對他人的一種禮貌和考慮」、「 你是暴露狂嗎？ 真奇怪」等。



此前，對於不穿內衣，Sulli有一番自己的見解，她曾表示：「穿不穿內衣是個人的自由，我覺得內衣就是飾品，並不是必需品而是個人選擇。 」

「圖：Sulli IG、TD」

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